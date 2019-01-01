يوفنتوس يرفض عرضاً إنجليزياً لـ جونزالو هيجواين

وكالات / سما /

كشفت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية مساء اليوم الجمعة، عن رفض إدارة نادي يوفنتوس عرضاً من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد أفادت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن نادي وست هام يونايتد قدم عرضاً لنادي يوفنتوس من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ويدعي خبير سوق الانتقالات في “سكاي سبورت”جيانلوكا دي مارزيو، أن وست هام قرر تركيز اهتمامه على التعاقد مع هيجواين بعد فشله في ضم أهدافه الرئيسية ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو، وسيباستيان هالر نجم اينتراخت فرانكفورت.

ولكن خرجت شبكة “كالتشيو ميركاتو” عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لتؤكد على رفضنادي يوفنتوس الإيطالي العرض المقدم من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي من أجل ضم جونزالو هيجواين الذي يبلغ من العمر 31 عاماً هذا الصيف.

جدير بالذكر أن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مطلوباً في العديد من الفرق الضخمة في أوروبا على الرغم من فشله في تجربتي أي سي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، وعلى رأسهم نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.