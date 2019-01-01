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الشرط الوحيد لانتقال داني ألفيس إلى مانشستر سيتي

السبت 13 يوليو 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرط الوحيد لانتقال داني ألفيس إلى مانشستر سيتي


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الجمعة عن الشرط الوحيد الذي سيحقق عملية انتقاال المدافع داني ألفيس إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر الظهير الأيمن البرازيلي الرحيل عن باريس سان جيرمان في وقت سابق من الصيف الحالي ، فيما ارتبط بالانضمام إلى عدد من الأندية الإيطالية وأيضاً العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني.

واشارت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا يدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب داني ألفيس خلال الأيام القليلة القادمة ، وذلك في حال قرر البرازيلي دانيلو الرحيل.

وازداد الحديث عن داني ألفيس خلال الأسبوع الحالي بعد فوزه مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2019 ، حيث لعب دوراً كبيراً في الحصول على اللقب وخصوصاً خلال المباراة ضد الأرجنتين.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً على العديد من الألقاب على المستوى الأندية ومنتخب البرازيل ، فيما يبلغ عدد الألقاب التي حصل عليها حتى الآن إلى 40 لقباً في جميع البطولات الممكنة.

واشتهر ألفيس في أوروبا عندما لعب مع إشبيلية ثم برشلونة ، قبل أن يذهب إلى يوفنتوس ومن بعدها إلى باريس سان جيرمان ، فيما خطى الخطوة الأخيرة للعب فيالدوري الإنجليزي الممتاز بجانب جوارديولا.

#مانشستر سيتي #داني ألفيس

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