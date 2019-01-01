نابولي مستعد للتضحية من أجل خاميس رودريجيز

وكالات / سما /

تحدث أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، مُجدداً عن صفقة خاميس رودريجيز، حيث شدد على أنه فريقه مُستعد للتضحية من أجل الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد.

وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلها موقع (فوت ميركاتو): “في صفقة خاميس، نحن مستعدون للتضحية لكننا نطلب من ريال مدريد التضحية كذلك، على النادي الأبيض التفكير بأنه من الأفضل ترك اللاعب يرحل على سبيل الإعارة”.

وتابع: “قرأت الكثير من الهراء لكنني لم أتحدث أبداً مع فلورنتينو بيريز لأنني لم أحتج لذلك، بفضل جينتولي وصديقنا خورخي مينديز، لكن إن اتصل فلورنتينو سأرد”.

واختتم بالقول: “أنشيلوتي تحدث مع خاميس وعرف كيفية تحفيزه جيداً، التعاقد معه سيكون هدية عظيمة، لقد نجح اللاعب نجاحاً باهراً في مناسبتين فحسب، وكلتاهما مع كارلو لذلك لننتظر ونرى ما سيحدث”.

وكان رئيس نابولي قد أكد أن تعنت ريال مدريد هو السبب الرئيسي لتأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة، إذ يريد النادي الملكي الحصول على مبالغ طائلة (50 مليون يورو) من عملية بيع النجم الكولومبي، بينما يريد فريق الجنوب الحصول عليه بنظام الإعارة.