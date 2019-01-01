رئيس أتلتيكو مدريد: نملك دليلاً ضد برشلونة وجريزمان

وكالات / سما /

واصل إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد حربه على برشلونة بعد إعلان الأخير عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان بشكل رسمي يوم أمس الجمعة عبر دفع قيمة فسخ عقده.

وكان الشرط الجزائي في عقد جريزمان يبلغ 200 مليون يورو، لكنه انخفض إلى 120 مليون يورو ابتداءً من مطلع شهر يوليو القادم وفقاً لبند في العقد، وهو المبلغ الذي دفعه البرسا للحصول على خدمات اللاعب.

وأصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً يوم أمس يطالب فيه برشلونة بدفع قيمة فسخ العقد القديمة والتي تبلغ 200 مليون، وذلك لأن النادي الكاتالوني توصل لاتفاق مع اللاعب قبل شهر يوليو، أي لم يكن حينها قد تم تفعيل الشرط الجزائي الجديد.

وعلق إنريكي سيريزو على هذا البيان قائلاً “طالما أصدر النادي هذا البيان، فإن ذلك يعني أننا لدينا دليل بالفعل، سوف ندرس الوضع لنتحرك بشكل رسمي للمطالبة بالقيمة الحقيقة لانتقال اللاعب إلى برشلونة”.

وتابع “أشعر بخيبة أمل من ما فعله جريزمان، لقد أراد مغادرة النادي ولم يخبرنا حتى الدقيقة الأخيرة، حقق برشلونة صفقة مهمة، لم نكن نريد مغادرته، لكنه اتخذ هذا القرار، وسنرى إن كان صحيحاً أم لاً”.