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استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح جلال جبار

السبت 13 يوليو 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، أن الحالة الصحية للأسير الجريح جلال جبار 51 عاما، من قرية جلقموس قضاء جنين، مستقرة رغم خطورة إصابته التي تعرض لها أثناء اعتقاله الاسبوع الماضي.

ولفتت الهيئة، إن الأسير جبار القابع في قسم العظام بمشفى العفولة، قد أصيب برصاصتين في قدمه اليمنى بتاريخ 9/7/2019، أطلقها عليه جنود الاحتلال بالقرب من معسكر سالم الاسرائيلي، أدت الى تهتك العظم.

وأضافت، أنه تم اجراء عملية زراعة بلاتين خارجي لقدم الاسير يوم امس، وستجرى له عملية أخرى خلال الايام القادمة.

وبينت الهيئة، أن الأسير مكبل اليدين في سريره حيث يرقد بمشفى العفولة.

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