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‎لجنة التراث العالمي تعتمد الخطة الادارية والحفاظية لموقع بتير

السبت 13 يوليو 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلنت لجنة التراث العالمي في جلستها الـ43 المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، اعتماد الخطة الادارية الحفاظية لموقع التراث العالمي التي أعدتها وزارة السياحة والآثار بعنوان: "فلسطين أرض العنب والزيتون – المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس – بتير".

‎وأشارت وزارة السياحة والآثار في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إلى أن إعداد  الخطة الإدارية الحفاظية استمر عام ونصف من قبل فريق مختص في مجال التراث العالمي في الوزارة بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة بموقع التراث العالمي خاصة سلطة جودة البيئة، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، وبلدية بتير، وبلدية بيت جالا، ومجلس قروي حوسان، ومكتب اليونيسكو في رام الله، ومركز حفظ التراث، ومركز السلام، والتعاون الدولي، وبتمويل ودعم فني من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، والمركز الاقليمي العربي للتراث العالمي "البحرين".

وأضافت أنه من المقرر اعتماد هذه الخطة من المؤسسات الحكومية التي شاركت بإعدادها، حيث انها ستشكل أداة قانونية تخطيطية مهمة تضمن الحفاظ على قيم الموقع العالمية الاستثنائية وأصالته وسلامته خلال العشر سنوات المقبلة وتساهم في تنميته بشكل مستدام، كما انها تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي الاجتماعي للسكان المحليين ولتحسين وتطوير الخدمات المختلفة للزوار والسواح، من خلال سلسلة من النشاطات والمشاريع التي انبثقت عن الاهداف والاستراتيجيات التي تخص القطاعات الهامة التي تضمنتها الخطة وهي: الادارة والتخطيط، والحفاظ والحماية والسياحة وإدارة الزوار، إضافة لرفع الوعي والمشاركة المجتمعية وتحسين البنية التحتية للموقع، وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء وضمان تظافر الجهود للمشاركة في إدارة وتنمية وتطوير الموقع والسعي لإزالته من قائمة الخطر، ضمن هيكل إداري مكون من كافة الشركاء الممثلين للقطاع الحكومي وللبلديات ذات الصلة وللقطاع الخاص وللمجتمع المحلي.

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