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جودة البيئة: تحسن جودة مياه شواطئ غزة

السبت 13 يوليو 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جودة البيئة: تحسن جودة مياه شواطئ غزة


غزة / سما /

قالت سلطة جودة البيئة أن تحسن نوعي ومهم حدث في جودة مياه شاطئ محافظات غزة خصوصا محافظات غزة وشمال غزة ورفح.

واوضحت في بيان لها أن هذا التحسن في المحافظات الثلاثة جاء نتيجة لربط كامل منظومة ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات المذكورة بخطوط كهرباء مستمرة ومنتظمة ما سمح بعدم تصريف المياه العادمة الخام الى الشاطئ وبمعالجتها في محطات المعالجة قبل تصريفها.

واشارت الى ان تحقق هذا الربط تحقق نتيجة لتضافر جهود جهات الاختصاص من شركة توزيع الكهرباء ووزارة الحكم المحلي والبلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل.

ودعت السلطة كافة الأطراف ذات العلاقة لمواصلة واستمرار جهودها نحو شاطئ آمن ونظيف في كامل محافظات غزة، مؤكدة على استمرار وتواصل جهودها في مراقبة وحماية البيئة الفلسطينية وخصوصا جودة مياه الشاطئ.

#جودة البيئة #شواطئ #غزة

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