الحكومة تدعو لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم ان استهداف قوات الاحتلال للطفل عبد الرحمن شتيوي "9"سنوات من قرية كفر قدوم برصاصة دمدم في رأسه بدم بارد يوم امس خلال المسيرة السلمية الأسبوعية في شوارع القرية التي تتعرض للاستهداف والتنكيل اليومي من قبل قوات الاحتلال، يعكس شهوة القتل التي تستبد بقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الإسرائيلية في تعاملها مع المسيرات السلمية لأهالي القرية وغيرها من المدن والقرى والبلدات التي تتعرض أراضيها لعمليات التجريف والمصادرة واقتلاع الأشجار لإفساح المجال أمام تغول الاستيطان الذي تدينه الشرائع الدولية، فإنه يعكس أيضا مدى الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين والشرائع الدولية، والشعور بالإفلات من العقاب بعد أن وجد قادة اسرائيل شريكا أمريكيا يغطي على اعتداءاتهم ويجعلهم بمأمن من أي عقاب دولي قد يطالهم .

واضاف إن الحكومة تتابع بقلق وألم شديدين الحالة الصحية الحرجة للطفل عبد الرحمن، مؤكدا ان رئيس الوزراء د. محمد اشتية أوعز للجهات الصحية بتقديم كل ما يمكن تقديمه لإنقاذ حياته.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية التابعة لها وخاصة منظمة اليونيسيف إلى إدانه هذا التوحش الاسرائيلي وحماية الأطفال والمتظاهرين الذين يدافعون عن بيوتهم وحقولهم وأشجارهم المستهدفة بالهدم والتجريف والاقتلاع، كما طالبت الهيئة الدولية للمسارعة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل من بطش القوة العمياء.