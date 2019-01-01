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هآرتس : خلاف سعودي يمني كبير في اليمن

السبت 13 يوليو 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : خلاف سعودي يمني كبير في اليمن


القدس المحتلة/سما/

 قالت صحيفة "هآرتس العبرية"، أن هناك خلافات قوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حول الرؤية الإستراتيجية لمستقبل البلدين.

وأرجعت الصحيفة في تحليل أعدته أمس الجمعة، أن إعلان الإمارات "إعادة انتشارها" في اليمن يعود إلى "خلاف إستراتيجي" بين الإمارات وبين السعوديّة، لا يقتصر على اليمن، إنما يمتدّ إلى السياسة، وأبرز ساحاتها: العاصمة الأميركيّة، واشنطن.

وكشف محلّل الشؤون العربية في "هآرتس"، تسفي برئيل، عن إن الخلاف هو في طلب السعوديّة أن تتركّز عمليات التحالف السعودي – الإماراتي شماليّ اليمن، حيث معاقل الحوثيين وتنطلق من هناك الهجمات ضد مطاري جيزان وأبها؛ بينما تولي الإمارات أهميّة أكبر للسيطرة على جنوبيّ اليمن، وخصوصًا على مطار عدن.

وأشار برئيل إلى دعم الإمارات، التي يقودها وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، "بشكل مقصود"، سياسيًا وعسكريًا. يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى إلى إعلان استقلال اليمن الجنوبي عن اليمن، بعدما توحّدا في تسعينيّات القرن الماضي.

#الامارات #السعودية #اليمن

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