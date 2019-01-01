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ملكة جمال العراق تشيد بصفقة القرن وتنتقد الحشد الشعبي

السبت 13 يوليو 2019 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملكة جمال العراق تشيد بصفقة القرن وتنتقد الحشد الشعبي


القدس المحتلة / سما /

أكدت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، دعمها لـ"صفقة القرن"، كما انتقدت قوات الحشد الشعبي التي أسمتها بـ"الفصائل المسلحة" وتحدثت عن شكوى العراقيين من سطوتها.

وقالت خلال مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية : "لم أندم على ما قلته في دعم "صفقة القرن"، ولا أعلم لماذا هذه الحساسية تجاه القضية، أنا كل الذي تكلمت عنه إنني دعمت "صفقة القرن" ويتعين  أن يكون هناك حل سلمي بين إسرائيل وفلسطين".

وأضافت: "هل ترضى تلك الجهات السياسية العراقية التي تنقدني أن تكون هناك حرب بين إسرائيل وفلسطين للأبد، وهل هذا هو الحل؟".

وادعت أنها "تحصلت على دعم من الشارعين العراقي والفلسطيني تجاه تأييدها للصفقة"، مبينة أن "العراقيين يشكون من الفصائل المسلحة ويقولون إن تلك الفصائل هي التي دمرت البلد". 

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