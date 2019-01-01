ترامب يثير الجدل بعد تصريحات عن "الكلى" ومكانهما

القدس المحتلة / سما /

أثار الرئيس الأمريكي السخرية مجددا بعد أن صرح بأن "الكليتين" لدى الإنسان لديهما مكان مميز، لكنه خالف أبسط الحقائق في مكانهما في جسد الإنسان.



وبحسب ما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد قال ترامب خلال حديثه عن خطة حكومية لمعالجة أمراض الكلى، أن الكلى لها مكان مميز في "القلب".

وتابعت الصحيفة: "ارتكب ترامب خطأ تشريحيا، الكليتان ليس مكانهما القلب".



ولا يعرف على وجه الدقة ماذا كان يعني ترامب بكلامه، وإذا ما كان يقصد بكلامه أن القضية لديها مكانة خاصة، وليس مكانها في جسد الإنسان كما قالت الصحيفة.