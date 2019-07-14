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افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية/الإعادةفي الضفة الغربية

السبت 13 يوليو 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية/الإعادةفي الضفة الغربية


رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية/الإعادة صباح هذا اليوم السبت، حيث فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين كما هو مقرر من الساعة السابعة صباحاً، وستقفل أبوابها عند السابعة مساءً، وتجري هذه الانتخابات في سبعة هيئات محلية في الضفة الغربية.
وقالت اللجنة أن عدد أصحاب حق الاقتراع بلغ 29,589 ناخباً وناخبة مسجلين في 14 مركز اقتراع، حيث يتنافس 194 مرشح ومرشحة من 23 قائمة انتخابية، على 79 مقعد في 7 هيئات محلية في الضفة الغربية هي: (حزما-القدس، قفين-طولكرم، قبلان-نابلس، جيوس-قلقيلية، كفر الديك-سلفيت، تفوح وبيت عوا-الخليل).
ودعت اللجنة المواطنين في البلدات المذكورة إلى المشاركة في العملية الانتخابية، حيث وضعت كل الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، حيث تقدم طواقم الاقتراع المتواجدة في المراكز المساعدة والارشاد للمواطنين. كما تهيب اللجنة بالكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات، بالاستناد للأحكام والقوانين.
ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، إيذانا ببدء عملية الفرز في نفس محطات الاقتراع، حيث يتم في ختامها الاعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز. ومن ثم يقوم موظفو اللجنة بتجميع عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع المحطات التابعة للهيئة المحلية، وذلك في مبنى مجلس الهيئة المحلية. هذا ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية ظهر يوم غد الأحد الموافق 14/7/2019.
يذكر أنه وبالإضافة الى الهيئات المحلية التي انطلقت فيها عملية الاقتراع صباح اليوم، يوجد 7 هيئات محلية أخرى ترشحت فيها قائمة واحدة، بالإضافة إلى أن هناك 3 هيئات محلية لم تترشح فيها أي قائمة.

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