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الرئيس يستقبل الكتاب العرب المشاركين بملتقي فلسطين للرواية العربية

الجمعة 12 يوليو 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل الكتاب العرب المشاركين بملتقي فلسطين للرواية العربية


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الكتاب العرب المشاركين بملتقي فلسطين للرواية العربية، بحضور وزير الثقافة عاطف ابو سيف.

واكد الرئيس، اهمية زيارة الادباء والكتاب العرب لفلسطين، وان يروا معاناة شعبها جراء الاحتلال على ارض الواقع، لينقلوا بأقلامهم صمود شعبنا وثباته على ارضه رغم كل الصعاب.

وقال الرئيس، "عانيتم للوصول إلى فلسطين، ولكنها تستحق خاصة وان القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية تتعرض لخطر شديد في سبيل تهويدها، ولكن بصمود اهلها وثباتهم على ارضهم ستفشل كل هذه المحاولات".

واضاف: "ان زيارة الوفود العربية لفلسطين تشكل رسالة واضحة بان القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الاولى، وان الشعب الفلسطيني ليس وحده، وان كل الشعوب العربية تقف معه وتشد من ازره وتدعم صموده".

وتابع الرئيس قائلا، "ان الكلمة اهم من الرصاصة، لذلك نتمنى رؤيتكم دوما في فلسطين لتكتبوا عنها وتنقلوا معاناة اهلها، وكذلك تكتبوا عن حضارتها وادبها وفنها وثقافتها التي تشع لكل العالم، لذلك نريدكم يد واحدة تدعمونا بالكلمة والموقف وانتم اصحاب الرواية والادب والثقافة".

واشار، إلى حرصه على دعم الادب والفن والثقافة في فلسطين بكل الامكانيات المتاحة، منوها إلى ان التكريم الذي يحرص سيادته ان يقدمه للفنانين والادباء والمثقفين لتتضافر كل هذه الجهود مع السياسة لإقامة دولتنا الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد ابو عمرو.

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