المجلس الأعلى للشباب والرياضة يدعو الاكاديميات الرياضية لتصويب أوضاعها القانونية

رام الله / سما /

دعا المجلس الأعلى للشباب والرياضة مدراء ومالكي وممثلي الأكاديميات الرياضية في المحافظات الشمالية والجنوبية، بتصويب أوضاعها القانونية خلال مدة أقصاها شهر واحد، واستلام النماذج الخاصة والمعايير المؤهلة للحصول على الرخصة القانونية وفقاً للقوانين المحلية والقارية والدولية والتي تضمن الحماية والأمان وتحفظ حقوق كافة الأطراف.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع عقده أمس الخميس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، وبحضور أمين عام المجلس عصام القدومي وممثلين عن المجلس واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، لمناقشة موضوع الاكاديميات الرياضية التي تعمل دون الترخيص القانوني والفني.

وأهاب المجلس بالمواطنين "ضرورة التحري والتثبت من وجود ترخيص قانوني لتلك الاكاديميات، تجنبا لأية مخاطر قد يتسبب بها عدم الحصول على الترخيص".