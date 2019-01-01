قناة عبرية: تل ابيب تبعث برسالة الى حركة حماس بغزة عبر المخابرات المصرية وهذا مفادها..

غزة / سما /

كشفت قناة كان العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن رسالة نقلتها المخابرات المصرية لحركة حماس بغزة.

وقالت القناة العبرية، إن المصريين كثفوا جهودهم لمنع التصعيد في غزة بعد "استشهاد" أحد نشطاء حماس أمس، على أساس أن المنظمة مهتمة بالانتقام والرد.

وأوضحت القناة، أن المخابرات المصرية نقلت رسالة مفادها أن "إسرائيل" ليست مهتمة بتصعيد الموقف.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد المواطن محمود أحمد صبري الأدهم (28 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس، شرق بيت حانون شمال القطاع.

وكان الأدهم الذي يعمل في قوة الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أصيب برصاص الاحتلال، في ساقه، شرق بلدة بيت حانون، ونقل للعلاج في أحد المستشفيات القريبة.

وتعقيبا على الحادثة، قالت كتائب القسام في بيان مقتضب إن الاحتلال الإسرائيلي "تعمد إطلاق النار على الشهيد الأدهم .

وأضافت الكتائب في تصريح الخميس، أنها تجري فحصًا وتقييمًا لهذه الجريمة، "ولن تمر مرور الكرام، وسيتحمل الاحتلال عواقب هذا العمل الإجرامي".

في السياق، قال افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيشه قتل فلسطينيا يتبع حركة حماس شرق قطاع غزة عن طريق الخطأ.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية عدد من الفلسطينيين في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة.

وأضاف: من التحقيق الأولي يتضح ان ناشط في قوة الضبط الميداني التابعة لحماس وصل الى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينييْن بمحاذاته.