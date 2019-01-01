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الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط وأقلاق الراحه العامة في رام الله

الجمعة 12 يوليو 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط وأقلاق الراحه العامة في رام الله


رام الله / سما /

  ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين  بتهمة التفحيط وأقلاق الراحه العامة وتعريض المواطنين للخطر بينما كان يقود مركبتين (تركترون)  بطريقة بهلوانية في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وأثناء عمل دوريات شرطة المحافظه في حي الطيره شوهدت مركبتين (تركترون) تحمل لوحة ارقام اسرائيليه يقودها  شخصين  تقومان باعمال التشحيط والتفحيط في المكان معرضة حياة المواطنين للخطر وعليه قام افراد الدوريه بايقاف المركبتين وضبطهما والقبض على سائقيهما .

وأكدت بأن الشرطة أوقفت السائقين وقامت بضبط المركبتين تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما.

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