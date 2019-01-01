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تظاهرة في سلوان ضد الاستيلاء على المنازل وهدمها

الجمعة 12 يوليو 2019 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في سلوان ضد الاستيلاء على المنازل وهدمها


القدس المحتلة / سما /

 تظاهر العشرات من نشطاء السلام والمواطنين المقدسيين، مساء اليوم الجمعة، قرب منزل عائلة صيام الذي استولى عليه مستوطنون قبل يومين.

وردد المشاركون هتافات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية ضد الاحتلال والاستيلاء على المنازل وهدمها.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قضت قبل أيام بإخلاء عائلة صيام من منزلها لصالح حركة "إلعاد" الاستيطانية التي تنشط في الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في سلوان.

ومنذ 25 عاما تحاول عائلة صيام جاهدة دحض مزاعم "إلعاد" الاستيطانية بامتلاك جزء من العقار الواقع بمنطقة حيوية في البلدة.

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