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السفير معروف يسلم وسام الصداقة للنائب الكندي اليكساندر بولوريز

الجمعة 12 يوليو 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير معروف يسلم وسام الصداقة للنائب الكندي اليكساندر بولوريز


مونتريال /سما/

نظمت المفوضية الفلسطينية العامة في كندا، اليوم الجمعة، حفل استقبال لتكريم النائب في البرلمان الكندي ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الجديد، ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية كندا-فلسطين اليكساندر بولوريز.

وأقيم الحفل بدار المغرب (المركز الثقافي المغربي) في مدينة مونتريال، وبحضور عدد من السفراء العرب وممثلين عن الجاليات العربية والإسلامية، إضافة لنشطاء في المجتمع المدني الكندي.

وألقيت عدة كلمات في الحفل، استهلها رئيس الاتحاد العربي الكندي (CAF)، نور القادري، ثم نائب رئيس جمعية المؤسسة الفلسطينية الكندية في كيبيك زاهية المصري، حيث أبديا تقديرهما للدور الفاعل الذي يقوم به النائب بولوريز في خدمة القضية الفلسطينية، وإعلاء صوت الحق.

وتطرق القادري والمصري، إلى المواقف العديدة التي ميزت النائب بولوريز عن غيره، حيث أبدى صلابة وتحدٍ عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني وحقوقه.

من جهته أثنى السفير نبيل معروف، على مواقف النائب بولوريز، وجهوده ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية، ثم قام نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس، بتسليم وسام الصداقة، للنائب بولوريز، تقديراً لدوره وجهوده في دعم القضية الفلسطينية.

من جانبه عبر النائب بولوريز، عن اعتزازه بهذا التقدير، مؤكداً استمراره في طريق دعم وتأييد القضية الفلسطينية.

وفي ختام الحفل، قدم الفنان السوري جاسم دندشي، مخطوطة بالخط العربي لكل من النائب بولوريز والسفير معروف.

يُذكر أن النائب اليكساندر بولوريز كان له دوري محوري في إعادة تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية كندا-فلسطين، وكان من بين النواب الذين شاركوا في الرحلة إلى فلسطين العام المنصرم.

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