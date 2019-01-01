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البطش: الاحتلال يسعى لارباك جدول أعمال الوفد لمصري

الجمعة 12 يوليو 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: الاحتلال يسعى لارباك جدول أعمال الوفد لمصري


غزة / سما/

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أن الاحتلال بقتل الشهيد محمود الادهم ،يهدف إلى ارباك جدول أعمال الوفد المصري واشغاله عن جهوده المبذولة في تحقيق المصالحة والشراكة وكسر الحصار عن غزة.

و قال البطش في تصريح له في ختام الجمعة الـ66 لمسيرات العودة اليوم الجمعة: "نؤكد على اصرارنا في المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة و احترام إرادة و اهداف شعبنا الذي يتوق إلى الحرية و زوال الاحتلال وهذا يتطلب تنفيذ قرارات المركزي ٢٠١٥".

و دعا البطش جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في فعاليات الجمعة "67" "جمعة حرق العلم الاسرائيلي" في ساحات الاعتصام شرق غزة.

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