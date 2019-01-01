وزير النقل يطلع على احتياجات مدينتي دورا ويطا

الخليل / سما /

قام وزير النقل والمواصلات عاصم سالم الخميس بجولة في مدينتي دورا ويطا، رافقه فيها وفد من ذوي الاختصاص في الوزارة، تخللها زيارة لدار البلدية ودوائر النقل والمواصلات في المدينتين.

وجاءت الجولة تأكيداً على سياسة الحكومة باعتبار محافظة الخليل إحدى أهم العناقيد الصناعية في الوطن، وتجسيداً لسياسة التجديد التي يتبعها الوزير للنهوض بقطاع النقل والمواصلات في كافة محافظات الوطن.

وبدأ الوزير جولته في مدينة يطا، واستهلها بزيارة دار البلدية حيث كان في استقباله خالد دودين نائب محافظ الخليل، ورئيس بلدية يطا إبراهيم أبو زهرة وأعضاء المجلس البلدي، وأمين سر حركة فتح في إقليم يطا ومدير مديرية النقل والمواصلات محمد جبرين.

واطلع الوزير خلال الزيارة على المشاكل التي تعاني منها المدينة على صعيد قطاع النقل والمواصلات، والتي تمثلت بتفشي ظاهرة المركبات غير القانونية، والنقص في عدد المركبات العمومية العاملة في خدمة المدينة.

وأكد سالم أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل مكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية لما تشكله من آثار سلبية،وانها ستدرس كافة المشاكل التي تعاني منها المدينة فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل الآمن للمواطنين بالتعاون مع المحافظة ولجان السير.

وفي مدينة دورا، استقبل رئيس البلدية أحمد سلهوب ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية ووجهاء المدينة والشرطة ومدير مديرية النقل والمواصلات أيمن طقاطقة الوزير سالم.

واشار رئيس البلدية الى ان مدينة دورا تعتبر مركزا للعديد من القرى المحيطة، وتقدم خدمات لما يقارب 200 ألف نسمة، وقدم شرحاً مفصلاً عن واقع المدينة وخطط البلدية الإستراتيجية للتطوير والمشاكل التي تعانيها في مختلف المجالات، وفيما يخص قطاع النقل والمواصلات.

وثمن الوزير سالم جهود بلدية دورا وعملها الدؤوب والمتواصل لتطوير المدينة وتوفير كافة الاحتياجات الخدماتية للمواطنين، موضحا أن جميع المشاكل التي تم طرحها ستتم دراستها بالتعاون مع كافة الشركاء وذوي العلاقة في الوزارة للخروج بحلول عملية وسريعة، ستظهر نتائجها خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء، وقع الوزير سالم اتفاقية تعاون وتفاهم مع رئيس بلدية دورا للعمل على تطوير مديرية النقل والمواصلات وبناء طابق جديد للمديرية، وتوسعتها وتوفير أجهزة ومعدات حديثة لتقديم الخدمات بأفضل طريقة ممكنة ورفع جودة الأداء.

وتتضمن الاتفاقية ايضا العديد من بنود التعاون والتفاهم فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل والمواصلات في المدينة.

على صعيد آخر، اطلع الوزير على عمل مديريات النقل والمواصلات في المدينتين (دورا ويطا)، والتقى بالموظفين واستمع منهم حول كافة المعيقات التي تواجه العمل والخطط التطويرية والاحتياجات اللازمة لرفع الأداء.