قناة عبرية تكشف عن فحوى رسالة تم إرسالها لسكان الغلاف حول الاوضاع الامنية!

غزة / سما /

كشفت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الجمعة، فحوى رسالة تم إرسالها إلى سكان غلاف غزة حول الاوضاع الامنية بين غزة واسرائيل.

وووفقا لمراسل القناة في المناطق الجنوبية ألموغ بوكير، فقد جاء في الرسالة: " مرحبا، هناك توتر على الحدود، لا يوجد حاليا أي تعليمات جديدة، والوضع حسب الروتين الكامل، ومع ذلك يجب عليكم اتباع التعليمات، سنرسل تحديثات لكم إذا لزم الأمر".

وتشهد الاوضاع الامنية بين قطاع غزة واسرائيل توتر حاد بعد اقدام جيش الاحتلال أمس الخميس باطلاق النار صوب عنصر من قوات حماة الثغور التابعة لكتائب القسام الامر الذي ادى الى استشهاده.

ترجمة مؤمن مقداد