قيادي بحماس: الامور الانسانية لا تقايض و ما يريده الوفد المصري لغزة التالي..

غزة / سما /

قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، إننا لم نوقع اتفاقيات مع الاحتلال والامور الانسانية لا تقايض.

وأضاف خلال مشاركته في الجمعة ال66 لمسيرات العودة: "نذكر أمتنا وشعوبنا من خلال مسيرة اليوم بأنه "لا تصالح، لا تفاوض، لا اعتراف بالكيان".

وأوضح أن تفاهماتنا مع الوسيط المصري تشهد مداً وجزراً ولا نقبل بأن تنال هذه التفاهمات من حقوقنا.

وأكد على أن الوفد المصري يريد التنفيس عن قطاع غزة ولا يريد للأمور أن تنفجر، مضيفا: لم نقابل حتى اللحظة الوفد المصري وهو في طريقه إلى غزة.