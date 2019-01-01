تل ابيب تحاول اقناع السلطة اعادة التحويلات الطبية لمشافي اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر عبرية ان تل ابيب تحاول اقناع السلطة الفلسطينية اعادة التحويلات الطبية الى مشافي اسرائيل بعد قرار بوقفها منذ اشهر.

وذكر موقع mynet الاسرائيلي ان مدير عام مستشفى هداسا البروفيسور زئيف روتشتاين التقى الاسبوع الماضي بممثلي وزارة الصحة الفلسطينية لمناقشة الآثار المترتبة على قرار السلطة الفلسطينية بعدم إحالة المرضى الفلسطينيين للعلاج في إسرائيل، وهي خطوة تسببت بخسائر كبيرة لمستشفى هداسا تصل لـ 100 مليون شيكل، وحاول مدير المستشفى تغيير موقف السلطة من هذا القرار.

وأشار الموقع الى ان الاشهر الاخيرة شهدت انخفاضا كبيرا في عدد المرضى الفلسطينيين المنقولين إلى هداسا، وذلك نتيجة قرار السلطة والذي جاء ردا على اقتطاع اسرائيل من اموال المقاصة الفلسطينية.

يأتي الاجتماع الأخير في أعقاب خطاب أرسله البروفيسور روتشتاين مؤخراً إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وحذر فيه من ما أسماه "كارثة إنسانية"، نتيجة وقف التحويلات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية "بدأنا في خطوات الانفكاك من الاحتلال بخطوات جدية، فالتحويلات الطبية إلى إسرائيل توقفت تماما ما عدا الحالات الاستكمالية".

وأعلنت وزارة الصحة عن توقيع اتفاقٍ مع مركز الحسين للسرطان في عمّان، لتحويل مرضى السرطان الذين لا يتوفر لهم علاج في المستشفيات الفلسطينية، وذلك بعد وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية قبل شهور، ردًا على اقتطاع إسرائيل نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقالت الوزير مي كيلة، إن المركز سيُقدم خدماتٍ تشخيصيةٍ وعلاجيةٍ في ما يتعلق بالفحص السريري والمخبري والشعاعي وعيادات الاختصاص الجراحية والأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية وغيرها من احتياجات المعالجة أمراض السرطان.