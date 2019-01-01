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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 12 يوليو 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في الجمعة الـ66 ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار المقامة على الحدود الشرقية للقطاع.

وافادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطينين الى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ66 تحت شعار  " لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان" .

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، جماهير شعبنا الفلسطيني، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 شرق قطاع غزة، بعنوان "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية؛ لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار عن غزة، مشيرة إلى أنه "لا بد من استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لحماية حقوقنا على أرضنا المقدسة".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن "تحقيق الوحد شرط لإفشال مؤتمر البحرين ومنع تنفيذ مشروع "السلام الاقتصادي" ووقف الهرولة والتطبيع مع الاحتلال".

وشددت : "سنتصدى بوحدتنا الميدانية والوطنية للتهديد المباشرة للقضية وللاستيلاء على الضفة ومحاولات تهويد القدس وحصار غزة".

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