الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

غزة / سما/

وصل الوفد الأمني المصري، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وسيلتقي الوفد الذي يترأسه الوكيل أيمن بديع، مع قيادة حركة حماس في مكتب يحيى السنوار بغزة.

كما سيبحث الوفد مع قيادة الحركة تطورات ملفات المصالحة وتثبيت الهدوء، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها استشهاد أحد عناصر القسام أمس.

والتقى الوفد أمس الخميس، مع قيادة حركة فتح في رام الله، للتباحث في ملف المصالحة، وقبل ذلك التقى مسؤولين إسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية قولهم: إن المصريين يبذلون جهودًا مكثفة لمنع التصعيد من قبل حماس، لكن الجيش الإسرائيلي يستعد لمثل هذا الاحتمال.

فيما اعتبر امير بوخبوط المراسل العسكري لموقع والا العبري، أنه يوم متوتر، مضيفا: انه من المتوقع أن يجتمع وفد من ضباط المخابرات المصرية اليوم مع قيادة حماس، إذا كنتم تريدون فهم مضمون رد حماس على "إسرائيل"، فانتظروا المظاهرات المسائية.

ويشهد قطاع غزة واسرائيل منذ أمس توتر حاد جراء اطلاق النار على عنصر من قوات حماة الثغور التابعة لكتائب القسام من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال القطاع.