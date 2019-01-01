  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

الجمعة 12 يوليو 2019 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..


غزة / سما/

 وصل الوفد الأمني المصري، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وسيلتقي الوفد الذي يترأسه الوكيل أيمن بديع، مع قيادة حركة حماس في مكتب يحيى السنوار بغزة.

كما سيبحث الوفد مع قيادة الحركة تطورات ملفات المصالحة وتثبيت الهدوء، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها استشهاد أحد عناصر القسام أمس.

والتقى الوفد أمس الخميس، مع قيادة حركة فتح في رام الله، للتباحث في ملف المصالحة، وقبل ذلك التقى مسؤولين إسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية قولهم: إن المصريين يبذلون جهودًا مكثفة لمنع التصعيد من قبل حماس، لكن الجيش الإسرائيلي يستعد لمثل هذا الاحتمال.

فيما اعتبر امير بوخبوط المراسل العسكري لموقع والا العبري، أنه يوم متوتر، مضيفا: انه من المتوقع أن يجتمع وفد من ضباط المخابرات المصرية اليوم مع قيادة حماس، إذا كنتم تريدون فهم مضمون رد حماس على "إسرائيل"، فانتظروا المظاهرات المسائية.

ويشهد قطاع غزة واسرائيل منذ أمس توتر حاد جراء اطلاق النار على عنصر من قوات حماة الثغور التابعة لكتائب القسام من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

الاونروا : فصل مديرة الموارد البشرية "نادين قدورة" جاء لهذه الاسباب..

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

ديختر: أعرف غزة منذ عشرات السنين والحرب القادمة معها ستكون الاخيرة!

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

صحيفة: زيارة الوفد المصري لرام الله لصالح واشنطن وتكشف هدفها!

حماس توضح حقيقة زيارة الوفد الامني لغزة اليوم

الأخبار الرئيسية

الرئيس

اتصال هاتفي هام ومعمق بين الرئيس عباس ونظيره الروسي.. اليك تفاصيله

البردويل يكشف لأول مرة عن أسئلة اللواء "ماجد فرج بخصوص سلاح المقاومة بغزة"

محلل إسرائيلي: حماس تحتفل باعتذار الجيش ونتنياهو "شخصيا" على استشهاد أحد عناصرها

20190712102444

تفاصيل جديدة: نقل ملكية فندقي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس "صفقة رشوة"

غرينبلات يغازل الرئيس : لدي ثقة بعباس ولا نسعى لتغيير القيادة ولن نرغم الفلسطينيين