  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

الجمعة 12 يوليو 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية


رام الله / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق ومتضامن أجنبي بقنبلة غاز في الفخذ، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا لإحياء الذكرى الـ15 لصدور "فتوى لاهاي" التي أكدت أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي وطالبت بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين.

وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بالاحتلال وجرائمه.

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع قيادة حركة فتح في رام الله

الاونروا : فصل مديرة الموارد البشرية "نادين قدورة" جاء لهذه الاسباب..

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

ديختر: أعرف غزة منذ عشرات السنين والحرب القادمة معها ستكون الاخيرة!

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

صحيفة: زيارة الوفد المصري لرام الله لصالح واشنطن وتكشف هدفها!

الأخبار الرئيسية

الرئيس

اتصال هاتفي هام ومعمق بين الرئيس عباس ونظيره الروسي.. اليك تفاصيله

البردويل يكشف لأول مرة عن أسئلة اللواء "ماجد فرج بخصوص سلاح المقاومة بغزة"

محلل إسرائيلي: حماس تحتفل باعتذار الجيش ونتنياهو "شخصيا" على استشهاد أحد عناصرها

20190712102444

تفاصيل جديدة: نقل ملكية فندقي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس "صفقة رشوة"

غرينبلات يغازل الرئيس : لدي ثقة بعباس ولا نسعى لتغيير القيادة ولن نرغم الفلسطينيين