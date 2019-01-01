إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق ومتضامن أجنبي بقنبلة غاز في الفخذ، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا لإحياء الذكرى الـ15 لصدور "فتوى لاهاي" التي أكدت أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي وطالبت بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين.

وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بالاحتلال وجرائمه.