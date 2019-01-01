وزارة الأوقاف: اعتماد الفيزا الالكترونية لحجاج فلسطين للموسم الحالي

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب اعتماد الفيزا الالكترونية (EVISA)لحجاج فلسطين لهذا الموسم 2019 – 1440 لأول مرة، بدلا عن التأشيرات السابقة، ما يسهل الإجراءات الفنية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة إصدار التأشيرات وسرعة إنجازها.

وأوضح أبو الرب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم شراء وتحديث جميع الأنظمة المساندة للتعامل مع المستجدات الخاصة بالفيزا الالكترونية ليتم إصدارها بمقر الوزارة، حيث تم تشكيل فريق الكتروني خاص بالوزارة يشرف على إدخال ودمج بيانات الحجاج على المسار الالكتروني للحج ثم الحصول على موافقة وزارة الحج التي تسمح بنقل بيانات الحجاج إلى النظام الالكتروني العام للتأشير التابع لوزارة الخارجية السعودية من أجل البدء بإصدار التأشيرات .

وبين أنه منذ لحظة اعتماد الفيزا الالكترونية لحجاج فلسطين، تواصلت الوزارة مع وزارة الحج السعودية ومؤسسات الخدمات والطوافة في المملكة العربية السعودية، لعقد ورشة عمل خارجية في المملكة العربية السعودية للطاقم المسؤول عن إدخال البيانات وتنظيم جلسة مع الشركة المسؤولة عن نظام المسار الالكتروني للحج، من أجل تجنب وتذليل أي عقبات .

وحول الخدمة الجديدة المتعلقة بشراء الأضحية (الهدي) لحجاج دولة فلسطين التي تم إضافتها هذا العام، قال أبو الرب "إنه تم إدخال نظام الأضاحي الالكتروني بالتعاون مع بنك التنمية السعودي لإبعاد فريضة الحج عن أي عبث، حيث سيتم تزويد كل حاج بوصل الكتروني خاص بالأضحية معتمد من بنك التنمية، وسيتم إطلاق رابط الكتروني يحتوي على الفيزا الالكترونية الخاصة بكل حاج مع وصل الأضحية المعتمد".

وأكد أن الوزارة وبتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس، وبمتابعة من رئيس الوزراء محمد اشتية، ستواصل بذل كل الجهود اللازمة من أجل خدمة أبناء شعبنا ضمن السياسة العامة التي تحددها القيادة لخدمة حجاج دولة فلسطين.

واعرب أبو الرب عن شكره للمملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام، وعلى ما قدموه ويقدمونه من خدمات ورعاية جليلة لحجاج دولة فلسطين خاصة، بالإضافة إلى مكرمات خادم الحرمين الشريفين التي تنعكس إيجابا على أبناء شعبنا المحتل وتخفف من معاناته وحصاره .

من جهته، أشار الوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الأشقر إلى أن الوزارة بدأت التحضير لهذا الموسم مبكرا لكي تحافظ على الإنجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية، بما يعود بالخير والفائدة على حجاجنا الكرام، وينسجم مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لحجاجنا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الجديدة التي سيكون لها الأثر الكبير على رفع مستوى الخدمة لحجاج فلسطين.

وأكد الأشقر أن الوزارة لن تتردد في العمل على توفير ما يسهل على الحاج ويتيح له المجال لأداء عبادته على الوجه الأكمل.