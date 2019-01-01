للجمعة الرابعة.. الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بواد الحمص

القدس المحتلة / سما /

للجمعة الرابعة على التوالي أقيمت صلاة الجمعة على أراضي حي وادي الحمص بقرية صور باهر، رفضا لقرارات الهدم التي تهدد 100 منشأة سكنية في الحي.

وأكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن من حق الفلسطيني الرباط ورفض قرارات الهدم والحفاظ على حقهم بالسكان والحياة والتمسك بيوتهم وارضهم.

وقال الشيخ محمد حسين "هدم البيوت خراب وتخريب وارهاب وترهيب تقوم به سلطات الاحتلال، ونرفض هذا الظلم والعدوان".

ورفض الشيخ حسين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا اصحاب الارض، مؤكدا انهم اصحاب الحق وارتباطهم بهذه الديار هو ارتباط عقائدي.

وتحدث الشيخ حسين عن استهداف المقدسات وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك من خلال اقتحامه اليومي .

كما تحدث الشيخ عن شهيد العيسوية محمد عبيد، وقال: لن يكون هذا الشهيد هو الاخير".

كما تطرق الى سياسة الاعتقالات اليومية في القدس وقال:" لا ذنب للشبان الا انهم يرفضون الاحتلال ، فمن حق الشعب الفلسطيني أن المحافظة على أرضه ومقدساته."

وعقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة أكد حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر على مواصلة الفعاليات الشعبية في الحي لمنع هدم المنازل، وقال" ان هذا الاسبوع حاسما في قضية الحي حيث تنتهي مهلة جيش الاحتلال التي أعطاها للسكان لهدم منازلهم حتى تاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري، مؤكدا على رفض السكان لهدم منازلهم بأيديهم وصمودهم فيها.

وكانت سلطات الاحتلال قد اصدرت قرارات هدم 16 بناية تضم 100 منزلا في حي وادي الحمص بحجة قربها من الجدار الامني في المنطقة.