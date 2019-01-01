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المجمع يعبر خدمات البريج وفلسطين يعود للفوز من بوابة اليرموك في دوري كرة الطاولة

الجمعة 12 يوليو 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع يعبر خدمات البريج وفلسطين يعود للفوز من بوابة اليرموك في دوري كرة الطاولة


غزة / سما /

ابتعد فريق كرة الطاولة بنادي المجمع الإسلامي في صدارة بطولة الدوري العام الممتاز، مسابقة الأضواء- في دوري جوال للعبة، بفوزه الثمين على خدمات البريج بنتيجة 3-صفر في أقوى عروضه ضمن مرحلة الإياب.

وحافظ المجمع على العلامة الكاملة، محرزاً 51 شوطاً مقابل فقدانه لشوطين، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة، فيما بقي رصيد البريج عند 29 نقطة في المركز الرابع.

وواصل شباب خان يونس انفراده في مركز الوصافة، بفوزه على غزة الرياضي، بنتيجة 3-1، ورفع رصيده إلى 32 نقطة في مركز الوصافة, خلف المجمع بواقع 47 شوطاً، فيما بقي الرياضي عند 24 نقطة ثامناً.

وعاد فلسطين للانتصارات، وفاز على المتذيل اليرموك بنتيجة 3-صفر، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، وبقي اليرموك في المركز الأخير الـ12 برصيد 17 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز خدمات المغازي السادس، 26 نقطة على خدمات خان يونس 3-صفر، قبل الأخير بـ18 نقطة، وفاز الصداقة التاسع 24 نقطة، على شباب البريج 3-2، وبقي الأخير سابعاً 25 نقطة. وفاز شباب كندا الخامس 27 نقطة، على الأقصى العاشر بـ20 نقطة، بنتيجة 2-1. حكم اللقاءات: محمد صمامه, علاء البابا, عبد الهادي أبو شمالة, ايهاب زقوت, عماد ، عمرو الخطيب.

#المجمع الإسلامي

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