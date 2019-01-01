  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير العمل يبحث مع القنصل التركي آليات التعاون في قطاع العمل والتشغيل

الجمعة 12 يوليو 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل يبحث مع القنصل التركي آليات التعاون في قطاع العمل والتشغيل


رام الله / سما /

بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع نائب القنصل التركي العام في فلسطين ايكت ريندا، آليات التعاون بين البلدين في قطاع العمل والتشغيل، ونقل الخبرات على صعيد التدريب المهني والتقني، وأيضا التفتيش والصحة والسلامة المهنية.

يأتي هذا اللقاء بناء على لقاء سابق مع وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية  التركية زهراء زمرد سلجوق في جنيف، على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية، التي أبدت استعداد أنقرة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال سوق العمل مع الجانب الفلسطيني.

وأكد أبو جيش أهمية الدعم التركي لدولة فلسطين في كافة المجالات، خاصة السياسية في جميع المحافل الدولية، منوها لضرورة نقل التجربة التركية في قطاع العمل لدولة فلسطين.

وقال إنه سيتم توجيه دعوة رسمية إلى وزيرة العمل التركية لزيارة فلسطين ووضع رؤية واتفقات تعاون مشتركة بين الوزارتين لما له مصلحة وطنية بين البلدين.

بدوره، أكد نائب القنصل التركي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن القنصلية على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة على صعيد قطاع العمل بشكل عام، والتشغيل بشكل خاص، بالتعاون الكامل مع وزارتي العمل في البلدين.

الأكثر قراءة اليوم

بيان هام من القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع قيادة حركة فتح في رام الله

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

الاونروا : فصل مديرة الموارد البشرية "نادين قدورة" جاء لهذه الاسباب..

ديختر: أعرف غزة منذ عشرات السنين والحرب القادمة معها ستكون الاخيرة!

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

صحيفة: زيارة الوفد المصري لرام الله لصالح واشنطن وتكشف هدفها!

الأخبار الرئيسية

الرئيس

اتصال هاتفي هام ومعمق بين الرئيس عباس ونظيره الروسي.. اليك تفاصيله

البردويل يكشف لأول مرة عن أسئلة اللواء "ماجد فرج بخصوص سلاح المقاومة بغزة"

محلل إسرائيلي: حماس تحتفل باعتذار الجيش ونتنياهو "شخصيا" على استشهاد أحد عناصرها

20190712102444

تفاصيل جديدة: نقل ملكية فندقي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس "صفقة رشوة"

غرينبلات يغازل الرئيس : لدي ثقة بعباس ولا نسعى لتغيير القيادة ولن نرغم الفلسطينيين