وزير العمل يبحث مع القنصل التركي آليات التعاون في قطاع العمل والتشغيل

رام الله / سما /

بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع نائب القنصل التركي العام في فلسطين ايكت ريندا، آليات التعاون بين البلدين في قطاع العمل والتشغيل، ونقل الخبرات على صعيد التدريب المهني والتقني، وأيضا التفتيش والصحة والسلامة المهنية.

يأتي هذا اللقاء بناء على لقاء سابق مع وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق في جنيف، على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية، التي أبدت استعداد أنقرة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال سوق العمل مع الجانب الفلسطيني.

وأكد أبو جيش أهمية الدعم التركي لدولة فلسطين في كافة المجالات، خاصة السياسية في جميع المحافل الدولية، منوها لضرورة نقل التجربة التركية في قطاع العمل لدولة فلسطين.

وقال إنه سيتم توجيه دعوة رسمية إلى وزيرة العمل التركية لزيارة فلسطين ووضع رؤية واتفقات تعاون مشتركة بين الوزارتين لما له مصلحة وطنية بين البلدين.

بدوره، أكد نائب القنصل التركي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن القنصلية على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة على صعيد قطاع العمل بشكل عام، والتشغيل بشكل خاص، بالتعاون الكامل مع وزارتي العمل في البلدين.