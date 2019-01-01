ماريانو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، ماريانو دياز، اتخذ قراره هذا الصيف وقرر عدم الرحيل.

ورفض ماريانو عروضاً من أندية أوروبا (أكثر من عشرة)، وقرر البقاء مع النادي الملكي حيث يشعر بالسعادة، ومقتنع بقدرته على إقناع زيدان بمنحه دقائق لعب في الموسم المقبل، على الرغم من أنه سيكون خياراً ثالثاً في خط الهجوم بتواجد كريم بنزيما، والتعاقد الجديد لوكا يوفيتش.

آخر فريقين كانا مهتمين بخدمات ماريانو هما ميلان الذي طرح إسمه خلال مفاوضات التعاقد مع ثيو هيرنانديز، على الرغم من أن الروسونيري يجب أن يتخلص أولاً من كوتروني. وسأل روما أيضًا عن وضعه، إذ يضعه كخطة بديلة للمهاجم الدومينيكاني في حال الفشل في التعاقد مع جونزالو هيجوين، الذي لا يريد مغادرة يوفنتوس أو على الأقل لا يريد اللعب في فريق آخر بالدوري الإيطالي من غير البيانكونيري.

كما يعتبر نادي توتنهام أيضاً من بين الأندية المهتمة ، ولكن لم يتمكن أي نادٍ من هؤلاء من إقناعه بتغيير خططه.ماريانو ، في الوقت الحالي ، لا يعتزم مغادرة النادي الملكي.