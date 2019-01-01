باريس سان جيرمان يتوجه إلى ساني لتعويض رحيل نيمار

وكالات / سما /

قرر نادي باريس سان جيرمان التحرك من أجل تعويض رحيل المهاجم نيمار دا سيلفا ، من حلال التركيز على عدد من الصفقات وأبرزها ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.

ويبدو أن باريس سان جيرمان استسلم أمام حقيقة رحيل اللاعب البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية ، حيث ارتبط بالعودة إلى برشلونة خلال الأيام القليلة القادمة مقابل مبلغ 150 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الخميس أن الجناح الألماني ليروي ساني يبدو الخيار الأمثل بالنسبة إلى باريس سان جيرمان لملء الفراغ الذي سيتركه نيمار في الطرف الأيسر بعد مغادرته.

وكان اللاعب الموهوب البالغ من العمر 21 عاماً هدفاً بالنسبة إلى باريس سان جيرمان قبل ثلاث سنوات عندما كان لا يزال لاعباً في شالكه الألماني ، ولكن انتهى به الأمر بالتوقيع مع مانشستر سيتي.

ومع ذلك ، فإن باريس سان جيرمان لن يكون الفريق الوحيد الذي يفكر بالتوقيع مع ساني . حيث دخل بايرن ميونخ في معركة منذ بداية هذا الصيف للحصول عليه بعد رحيل ريبيري وآريين روبن.

وأكد نيكو كوفاتش مدرب الفريق البافاري في مؤتمره الصحفي الأخير أن التعاقد مع النجم الشاب الألماني يمكن أن يسهم كثيراً في تعزيز قدراته فريقه الهجومية ، لكنه اعترف بصعوبة اتمام الصفقة.