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إنتر ميلان يؤكد اهتمامه بضم لوكاكو

الجمعة 12 يوليو 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يؤكد اهتمامه بضم لوكاكو


وكالات / سما /

أكد نادي إنتر ميلان الإيطالي فتح محادثات رسمية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف.

وفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، و “سبورت إيطاليا”، التقى مسؤولو إنتر ميلان بنظرائهم في إنجلترا يوم الخميس، حيث أضفى النيرازوري الطابع الرسمي على اهتمامهم بالتعاقد مع لوكاكو، وتم مناقشة قيمة الصفقة، وطريقة الدفع.

وحدد الشياطين الحمر سعر روميلو لوكاكو بـ 85 مليون يورو. سعر ضخم يعكس تصريحات أولي جنار سولشاير التي أشار فيها إلى أن ناديه في وضع اقتصادي جيد ولا يحتاج لبيع أي لاعب.

تقارير أكدها المدير الرياضي بييرو أوسيليو الذي كان ضمن البعثة التي سافرت مع إنتر ميلان إلى إنجلترا للقاء مسؤولي مانشستر يونايتد.

وقال لقناة سكاي سبورت إيطاليا: “لقد عقدنا لقاء مع مانشستر يونايتد من أجل لوكاكو، لقد أضفينا الطابع الرسمي على اهتمامنا بلوكاكو. سوف نرى ماذا سيحدث، نحاول التوقيع مع كل لاعب يطلبه كونتي.”

#روميلو لوكاكو #إنتر ميلان

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