كلوب يعترف : لن يتعاقد ليفربول مع صفقات عديدة هذا الصيف

وكالات / سما /

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عدم تحرك الريدز لشراء صفقات عديدة هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه يعتبر أوكسليد تشامبرلين صفقة جديدة للموسم المقبل.

وبدأ فريق ليفربول فترة الإعداد للموسم الجديد 2018 / 2019، وواجه الريدز منافسه ترانميري روفيرز مساء أمس الخميس في لقاءٍ ودي، وفاز الليفر بسداسية نظيفة.

وحتى الآن، لم يتعاقد ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية سوى مع المدافع الشاب الهولندي سيب فان دين بيرج.

وبالرغم من حاجة ليفربول لتعزيز أكثر من مركز، إلا أن الريدز حتى الآن لم يتحركوا للتعاقد مع صفقات مميزة جديدة، بالرغم من غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا بعد أقل من شهر.

وتحدث يورجن كلوب حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “يعتبر أوكسليد تشامبرلين، وريان بروستر لاعبين جدد في فريقنا، لأنهم لم يشاركوا معنا في الموسم الماضي، كذلك هو الحال بالنسبة لبقية اللاعبين الصغار الذين نمتلكهم”.

وأضاف “سنرى ما الذي سيحدث، ولكنني لا أعتقد بأننا سنقوم بسوق انتقالات كبيرة، ولن يتعاقد ليفربول مع صفقات كثيرة”.