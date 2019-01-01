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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قباطية على حاجز الحمرا

الجمعة 12 يوليو 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


الاغوار / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة مواطنين، من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، اعتقلت نور الدين فالح أبو الرب، ومحمد قاسم زكارنة، وأحمد نصري زكارنة، من بلدة قباطيا، ويعمل ثلاثتهم في أجهزة الأمن.

وأضافت أن الاعتقال تم أثناء مرورهم على الحاجز في طريق عودتهم إلى بلدة قباطية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تكثف من تواجدها على الحواجز العسكرية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بمحيط محافظة جنين، إضافة إلى نصب حواجز طيارة عند المفترقات الرئيسية.

#الاحتلال

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