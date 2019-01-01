الأرجنتين تعتزم ادراج حزب الله اللبناني في "قائمة الارهاب"

القدس المحتلة / سما /

أفادت تقارير، الجمعة، أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري مرسومًا رئاسيًا، يعرّف "حزب الله" بأنه "منظمة إرهابية"، كأول دولة بأميركا اللاتينية.

وقالت وزيرة الأمن العام في الأرجنتين، باتريشيا بولريتش "هناك تقدم كبير في هذا الشأن".

يذكر أنه في الأسبوع القادم، ذكرى مرور 25 عامًا على تفجير مبنى الجالية اليهودية في الأرجنتين، الذي وقع في 18 تموز/يوليو 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات بجروح، حيث كان أعنف تفجير في الأرجنتين أكثر من أي وقت مضى.

الجدير بالذكر أنه فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 3 أشخاص في حزب الله اللبناني، اثنين منهم نواب عن الحزب في البرلمان، النائب أمين شري، والنائب محمد حسن رعد، لاتهامهما بـ "استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، مستهدفة لأول مرة نوابا من الحزب الذي تصنفه منظمة "إرهابية".

وقالت الكتلة البرلمانية لجماعة "حزب الله" اللبنانية في بيان، الخميس، إن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬العقوبات الأمريكية الجديدة على ثلاثة من مسؤولي الجماعة وبينهم عضوان بمجلس النواب "تماد في العدوان على لبنان".

وأضاف البيان أن العقوبات "تماد في العدوان على لبنان وشعبه وخياراته وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والأخلاقية ولن يغير شيئا في قناعاتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي".

وهاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في آذار/مارس، حزب الله وإيران خلال مؤتمر صحفي في بيروت، قائلًا "يشكل حزب الله عقبة أمام أحلام الشعب اللبناني منذ ثلاثين عامًا". ودافع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن الحزب وقال "هذا حزب، وليس منظمة إرهابية، حيث انتخب من الجمهور اللبناني".

وعرّفت الحكومة البريطانية في شباط/فبراير، الجناح السياسي، والعسكري لحزب الله على أنه "منظمة إرهابية"، وتم حظر الحزب. وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد "حزب الله يواصل محاولته لزعزعة الوضع الحساس في الشرق الأوسط".