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وزير سابق بحكومة التوافق : هناك جيش من الفاسدين الكبار

الجمعة 12 يوليو 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير سابق بحكومة التوافق : هناك جيش من الفاسدين الكبار


رام الله / سما /

أكد وزير سابق بحكومة الوفاق التي كان يرأسها ر امي الحمد الله الجمعة، أن هناك جيشًا من الفاسدين الكبار المعروفون على مستوى الوطن في أماكنهم ومواقعهم الحساسة.

وقال الوزير شوقي العيسة في منشور على حسابه في فيسبوك: "من يسأل لماذا الحديث عن الفساد الآن، نسأله بأعلى صوت لماذا الفساد مستمر حتى الآن، لماذا لا يزال الفاسدون الكبار المعروفون على مستوى الوطن في أماكنهم ومواقعهم الحساسة".

وأضاف "من يريد أن يواجه أكبر مؤامرة ضد قضيتنا هل يريد أن يقنعنا أنه سيواجهها بهؤلاء، بجيش من الفاسدين؟".

وتابع العيسة: "المشبوه ليس من يحارب الفساد في كل وقت، بل من يحاول اتهامه ويحاول الدفاع عن الفاسدين بالقول ان محاربتهم ليس الآن، وكأنهم على الجبهة يدافعون عن الوطن وليس يسرقون ويخربون الوطن".

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