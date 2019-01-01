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محلل إسرائيلي: حماس تحتفل باعتذار الجيش ونتنياهو "شخصيا" على استشهاد أحد عناصرها

الجمعة 12 يوليو 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: حماس تحتفل باعتذار الجيش ونتنياهو "شخصيا" على استشهاد أحد عناصرها


القدس المحتلة / سما /

كتب المحلل العسكري، بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، "أليؤور هليفي"، صباح اليوم الجمعة، أن حركة حماس تحتفل باعتذار الجيش الإسرائيلي على استشهاد أحد عناصرها.

وقال المحلل الإسرائيلي،  إنه تم تفسير وفهم بيان الجيش بشأن توضيح حادثة الأمس، على انه اعتذار رسمي إسرائيلي، وحماس سعيدة بذلك.

وأضاف المحلل العسكري، لو كان الجيش أصدر بيانا حول مقتل جندي إسرائيلي بالخطأ، لكنا استوعبنا الأمر، لكن على مقتل أحد عناصر حماس، فالأمر غير مستوعب.

وزعم المحلل العسكري، أن حماس قبلت بسرور ببيان التوضيح للجيش بشأن الحادثة، ومع ذلك نشرت بوسائل الإعلام الداخلي، انها سترد.

ولفت المحلل الإسرائيلي، الى أن المخابرات المصرية تدخل على الفور، وتوجهت الى قطاع غزة، لمنع حماس من الرد على هذه الحادثة.

وكشف المحلل هليفي، أن بيان الجيش واعترافه بأن الحادثة وقعت بالخطأ، جاء بمصادقة وزير الجيش شخصيا، بنيامين نتنياهو.

وأشار المحلل الإسرائيلي، الى أن حركة حماس ترجمت هذا البيان التوضيحي، بأن تهديداتنا أثرت على إسرائيل، وقدمت الاعتذار على الحادثة.

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