قوات الاحتلال تقتحم "العيساوية" وتزيل الأعلام من محيط منزل الشهيد "عبيد"

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة فجر الجمعة، بحراسة عسكرية معززة قرية العيساوية، وشرعت بإزالة ومُصادرة الأعلام الفلسطينية المعلقة، وصادرت الأعلام من محيط وساحة منزل الشهيد محمد عبيد.

وواصلت سلطات الاحتلال، حملات التنكيل بأهالي بلدة العيساوية وسط مدينة القدس، فيما اندلعت مواجهات بين أهالي حي وادي الحمص في قرية صور باهر وقوات الاحتلال، بعد هدم قوات الاحتلال خيمة اعتصام نصبها الأهالي احتجاجاً على إصدار محكمة الاحتلال قراراً بهدم (16) بناية سكنيّة.

وأصيب العشرات بحالات اختناق خلال المواجهات في حي وادي الحمص، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه الأهالي، حيُ تسبّبت القنابل باشتعال النيران في المحاصيل الزراعيّة بالمنطقة.