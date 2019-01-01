مرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية تتعهد بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

واشنطن /سما/

تعهدت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، بالضغط على حكومة إسرائيل لدفعها إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقالت وارن، أثناء فعالية أقيمت في ولاية نيوهامبشير، ردا على سؤال من ناشطتين يهوديتين يساريتين من منظمة "IfNotNow" عما إذا كانت ملتزمة بـ "دفع حكومة إسرائيل لإنهاء الاحتلال": "نعم، نعم، أنا معكم"، قبل أن تقوم بمصافحة الناشطتين.

وأصدرت المنظمة في أعقاب هذا التصريح بيانا ثمنت فيه "التزام وارن الثابت" بإنهاء الاحتلال، مشيرة إلى أنها تحدثت عن إسرائيل سابقا كحليف للولايات المتحدة في ظروف صعبة، "لكن مواقفها تغيرت كي تتوافق أكثر مع قيمها التقدمية".

من جانبه، شن التحالف اليهودي الجمهوري هجوما حادا على وارن لتصريحاتها هذه، متهما إياها بالتقارب مع قاعدة يسارية معارضة لإسرائيل متزايدة داخل حزبها، وشدد على أن هذا الالتزام لن يساعد السيناتورة الديمقراطية في "كسب تأييد الناخبين الذين يدعمون إسرائيل قوية وآمنة وشرق أوسط مستقرا".