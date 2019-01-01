  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية تتعهد بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

الجمعة 12 يوليو 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية تتعهد بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية


واشنطن /سما/

تعهدت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، بالضغط على حكومة إسرائيل لدفعها إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقالت وارن، أثناء فعالية أقيمت في ولاية نيوهامبشير، ردا على سؤال من ناشطتين يهوديتين يساريتين من منظمة "IfNotNow" عما إذا كانت ملتزمة بـ "دفع حكومة إسرائيل لإنهاء الاحتلال": "نعم، نعم، أنا معكم"، قبل أن تقوم بمصافحة الناشطتين.

وأصدرت المنظمة في أعقاب هذا التصريح بيانا ثمنت فيه "التزام وارن الثابت" بإنهاء الاحتلال، مشيرة إلى أنها تحدثت عن إسرائيل سابقا كحليف للولايات المتحدة في ظروف صعبة، "لكن مواقفها تغيرت كي تتوافق أكثر مع قيمها التقدمية".

من جانبه، شن التحالف اليهودي الجمهوري هجوما حادا على وارن لتصريحاتها هذه، متهما إياها بالتقارب مع قاعدة يسارية معارضة لإسرائيل متزايدة داخل حزبها، وشدد على أن هذا الالتزام لن يساعد السيناتورة الديمقراطية في "كسب تأييد الناخبين الذين يدعمون إسرائيل قوية وآمنة وشرق أوسط مستقرا".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع قيادة حركة فتح في رام الله

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف : قتلنا ناشطا من حماس شرق غزة عن طريق الخطأ

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

الاونروا : فصل مديرة الموارد البشرية "نادين قدورة" جاء لهذه الاسباب..

الأخبار الرئيسية

غرينبلات: لدي ثقة بالرئيس عباس ولا نسعى لتغيير القيادة ولن نرغم الفلسطينيين على شئ

وفد المخاربرات

صحيفة: زيارة الوفد المصري لرام الله لصالح واشنطن وتكشف هدفها!

صحيفة عبرية: مصر تبذل جهود مكثفة لمنع التصعيد بين حماس بغزة و إسرائيل

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حركة حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

القسام

بيان هام من كتائب القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!