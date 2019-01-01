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إيران تتوعد نتنياهو برد حازم إذا تجرأ على انتهاك أجوائها

الجمعة 12 يوليو 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تتوعد نتنياهو برد حازم إذا تجرأ على انتهاك أجوائها


طهران /سما/

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها، وذلك رداً على تصريحات إسرائيلية، بشأن قدرة طيرانها الحربي على توجيه ضربات لإيران.

وقال وزير الدفاع الإيراني في تصريح، اليوم الجمعة، إن بلاده "ستجعل العدو یندم وسيتلقى رداً حاسماً وقوياً على أي اعتداء يطال أجواء وسيادة الأراضي الإيرانية".

كما اعتبر حاتمي تهديدات رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على عدم تهديد الدول الأعضاء.

وتأتي هذه التصريحات بعد تهديدات أطلقها نتنياهو الأسبوع الجاري قال فيها إن إيران تقع في مرمى الطائرات الحربية "الإسرائيلية".

وأكد نتنياهو أن الطائرات الحربية "الإسرائيلية" قادرة على الوصول إلى إيران وسوريا وأي مكان في الشرق الأوسط.

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