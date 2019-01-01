  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السودان: العسكري يعلن إحباط محاولة انقلابية

الجمعة 12 يوليو 2019 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان: العسكري يعلن إحباط محاولة انقلابية


الخرطوم /سما/

قال عضو المجلس العسكري في السودان، جمال عمر، الخميس، إن المجلس أحبط محاولة انقلابية، وتم اعتقال 12 ضابطا و 4 جنود، دون أن يحدد تاريخ المحاولة.

وقال الفريق أوّل ركن جمال عمر في كلمة مباشرة بثّها التلفزيون الرّسمي، الخميس، إنّه تمّ كشف وإحباط مُحاولة انقلابيّة "تمَّ التّخطيط والتّحضير لها من قِبل مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ بالخدمة والمعاش بالقوّات المسلّحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وأوضح عمر أنّ المحاولة الانقلابيّة العسكرية كان هدفها "عرقلة الاتّفاق والتّفاهم" بين المجلس العسكري وقوى الحرّية والتغيير "والذي يُفضي إلى تحوّل سياسي يُحقّق مطالب شعبنا".

وأضاف "تمكّنت الأجهزة الأمنيّة، بعد متابعة دقيقة، من القبض على مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ المُدبِّرين والمُشاركين في هذه المحاولة الانقلابيّة الفاشلة وعددهم 12 ضابطا، منهم عدد 7 ضبّاط بالخدمة، وعدد 5 ضبّاط بالمعاش، بالإضافة إلى عدد 4 ضبّاط صفّ تمَّ التحفّظ عليهم، وجارٍ القبض على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابيّة الفاشلة".

وأشار عمر إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة "باشرت التّحقيق" مع هؤلاء "وسيتمّ تقديمهم للمحاكمة".

وتابع أنّ "المجلس العسكري الانتقالي يعكف على المضيّ قدمًا في تنفيذ التزاماته الوطنيّة ببسط الأمن والحفاظ على استقرار البلاد وتفويت الفرصة على المتربّصين".

ولم يحدد عمر تاريخ المحاولة الانقلابيّة التي تمّ إحباطها.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع قيادة حركة فتح في رام الله

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف : قتلنا ناشطا من حماس شرق غزة عن طريق الخطأ

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

الأخبار الرئيسية

وفد المخاربرات

ما علاقة صفقة القرن.. صحيفة: زيارة الوفد المصري لرام الله لصالح واشنطن وتكشف هدفها!

صحيفة عبرية: مصر تبذل جهود مكثفة لمنع التصعيد بين حماس بغزة و إسرائيل

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حركة حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

القسام

بيان هام من كتائب القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

الاحتلال

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة