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طهران تحذر بريطانيا وتطالبها بالافراج عن ناقلة النفط

الجمعة 12 يوليو 2019 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تحذر بريطانيا وتطالبها بالافراج عن ناقلة النفط


طهران /سما/

طالبت ايران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها في جبل طارق وحذرتها من العواقب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مقابلة مع وكالة "إرنا" إن الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني أربع مرات منذ احتجاز ناقلة النفط.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن إيران ودول المنطقة قادرة على توفير الأمن الإقليمي، داعيا القوى الأجنبية في الشرق الأوسط إلى مغادرته.

واعتبر موسوي أن مزاعم بريطانيا بشأن ناقلة النفط الإيراني لا وجهة قانونية لها، موضحا أن الناقلة "غريس 1" لم تكن تتجه إلى سوريا والموانئ السورية لا تستوعب حمولتها.

وأضاف المتحدث أن إيران لا تخضع لعقوبات أوروبية، وأن وأوروبا لم تفرض عقوبات على النفط الإيراني كي تحتجز ناقلة النفط.

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