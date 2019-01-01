  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: ليبرمان لا يزال مفتاح تشكيل الائتلاف الحكومي

الجمعة 12 يوليو 2019 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: ليبرمان لا يزال مفتاح تشكيل الائتلاف الحكومي


القدس المحتلة / سما /

بيّن استطلاع "إسرائيلي" للرأي، أجري يوم أمس، ومن المقرر أن ينشر اليوم، الجمعة، أن حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، لا يزال المفتاح لتشكيل الائتلاف الحكومي. كما  أظهر مجدداً أن عودة إيهود باراك إلى الساحة السياسية لم تحدث تغييراً في التوازنات القائمة بين المعسكرات.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "سميث" للإذاعة وصحيفة "معاريف" فإن "يسرائيل بيتينو" يحصل على 8 مقاعد، بينما يحصل "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 33 مقعدا.

ويحصل حزب "اليمين الجديد"، برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، اللذين لم يتفقا بعد على تجديد التعاون بينهما، على 6 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لـ"اتحاد أحزاب اليمين" الذي يضم كلا من "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي".

وتحصل قائمة "شاس" على 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، ما يعني أن كتلة "اليمين – الحريديين" تحصل على 58 مقعدا، مقابل 54 مقعدا لما يطلق عليه "الوسط – اليسار".

وفي المقابل، يحصل حزب "كاحول لافان" على 30 مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد، ويحصل "العمل" على 5 مقاعد فقط.

أما حزب إيهود باراك الجديد "إسرائيل الديمقراطية" فيحصل على 4 مقاعد، مقابل 5 مقاعد لـ"ميرتس".

وبحسب النتائج، فإن حزب "زيهوت" و"غيشر" لا يتجاوزان نسبة الحسم.

شمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 600 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 4%.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة

ماذا قال "شتاينتس" عن مناورة حماس الأخيرة ؟

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف : قتلنا ناشطا من حماس شرق غزة عن طريق الخطأ

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: مصر تبذل جهود مكثفة لمنع التصعيد بين حماس بغزة و إسرائيل

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حركة حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

القسام

بيان هام من كتائب القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

الاحتلال

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

وفد

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع قيادة حركة فتح في رام الله