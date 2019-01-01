ابرز عناوين الصحف العبرية ليوم الجمعة

غزة / سما/

أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، تصريحات ايلييت شاكيد وتوجيهها انذارا الى رافي بيرتس، إضافة إلى قرار المستشار القانوني بوقف قرار بلدية العفولة بعدم دخول العرب إلى الحدائق العامة.

صحيفة هآرتس:

مندلبليت المستشار القانوني ينضم الى القائمة التي تعارض إغلاق حديقة العفولة امام الأجانب

مندلبليت يعلن تعليق قرار بلدية العفولة منع العرب دخول الحديقة الى حين اصدار قرار من المحكمة

مصادر في أحزاب يسار الوسط: عمير بيرتس يحظر الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي

تقرير: عثر مفتشو الأمم المتحدة على أدلة على وجود مواد مشعة في مستودع سري في طهران

انتخاب قائمة حزب ميرتس للانتخابات المقبلة: تمار زنيدبيرغ في المركز الثاني

صحيفة معاريف:

نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بارزين: اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلوثا إشعاعيا في موقع نووي إيراني

المستشار القانوني يقرر وقف قرار بلدية العفولة بعدم دخول العرب إلى الحدائق العامة

يائير جولان: نتنياهو هستيري لذلك هو ومن معه مشغولون بالتشهير ورمي الوحل في كل الاتجاهات

صحيفة إسرائيل اليوم:

شاكيد تنذر رافي بيرتس: اما تتنازل عن المركز الأول أو تنضم الى بينت وبن جفير

مؤيدوا بيرتس يرفضون اقتراح شاكيد

تمار زندبيرغ في المركز الثاني وعيساوي فريج في المركز الرابع في قائمة ميرتس للانتخابات المقبلة

مسؤولون إسرائيليون: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتشف اشعاعا نوويا في موقع نووي ايراني