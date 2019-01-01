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البرغوثي تطلع أبو الغيط على الأوضاع الصعبة للأسرى

الجمعة 12 يوليو 2019 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي تطلع أبو الغيط على الأوضاع الصعبة للأسرى


القاهرة /سما/

- أطلعت زوجة الأسير مروان البرغوثي، المحامية فدوى البرغوثي، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.

كما وضعت البرغوثي، الأمين العام خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية مساء الخميس، بحضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي، والامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، على خطورة محاولة تجريم النضال الفلسطيني من خلال العمل والضغط على قطع رواتب الاسرى والشهداء، مطالبة بضرورة وضع خطة من أجل الدفاع عن شرعية نضال الاسرى والمعتقلين وشرعية نضال الشعب الفلسطيني لتواجه المخططات الاسرائيلية الخطيرة.

وقالت البرغوثي في تصريحات لها عقب اللقاء، "إنه تم وضع الامين العام بكافة الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين بالسجون الاسرائيلية، مشيره إلى إنها نقلت رسالة شفهية من الأسير مروان البرغوثي للامين العام للجامعة العربية.

من جانبه أكد ابو الغيط، أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية ومستجداتها خاصة قضية الاسرى ومعاناتهم جراء الانتهاكات الاسرائيلية اليومية، كما أهدى الامين العام، الأسير المناضل البرغوثي كتابين وهما "شهادتي، وشاهد على الحرب والسلام".

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