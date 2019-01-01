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الارصاد تحذر المواطنين من التعرض لاشعة الشمس

الجمعة 12 يوليو 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد تحذر المواطنين من التعرض لاشعة الشمس


غزة / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1-         التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-         خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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