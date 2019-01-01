  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موسكو تدخل على خط المصالحة ولقاء مرتقب باستضافتها لجميع الفصائل

الجمعة 12 يوليو 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تدخل على خط المصالحة ولقاء مرتقب باستضافتها لجميع الفصائل


سما / وكالات/

دخلت موسكو مجددا على خط المصالحة الفلسطينية؛ ويقوم وفد من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل، لعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن تبحث الزيارة، التي تبدأ الاثنين المقبل، وفق مصدر من الحركة، تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية، والوساطة التي تقوم بها مصر لإنجاح هذه الجهود، إضافة إلى بحث ملفات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية، وامكانية استضافة روسيا للقاء موسع للفصائل الفلسطينية.

وكانت موسكو استضافت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي لقاء موسعا للفصائل الفلسطينية، بدون احداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، إزاء تباين المواقف حول برنامج منظمة التحرير، ومرجعية العملية السياسية، حيث أعربت موسكو حينها عن خيبة أملها من نتيجة الحوار.

يذكر أن زيارة الغيت كانت مقررة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى موسكو قبل عدة أشهر.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة

نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

ماذا قال "شتاينتس" عن مناورة حماس الأخيرة ؟

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

ديختر: أعرف غزة منذ عشرات السنين والحرب القادمة معها ستكون الاخيرة!

الأخبار الرئيسية

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حركة حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

القسام

بيان هام من كتائب القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

الاحتلال

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

وفد

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع قيادة حركة فتح في رام الله

الادهم

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف : قتلنا ناشطا من حماس شرق غزة عن طريق الخطأ