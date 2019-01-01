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اشتية: لن نتعامل مع التقسيمات الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية

الجمعة 12 يوليو 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: لن نتعامل مع التقسيمات الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية


بيت لحم / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "الاحتلال أعلن نيته هدم 16 عمارة سكنية تضم 102 شقة، في وادي الحمص ببلدة صور باهر في مدينة القدس، يقع بعضها في المناطق "أ" وبعضها في منطقة "ب" واخرى في "ج"، رسالتنا لهذا الاحتلال الذي الغى تصنيفات المناطق نحن أيضا لن نتعامل مع هذا التقسيم الجائر لأرضنا، ونطالب العالم التدخل الفوري لمنع الاحتلال من الهدم".

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم الثاني، امس الخميس في قصر المؤتمرات بيت لحم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك 3 مليارات مسيحي في العالم بعضهم لا يعلم ان السيد المسيح ولد في مدينة بيت لحم، نريد أن نطلق هذا شعار "السيد المسيح ولد في بيت لحم، وبيت لحم في فلسطين"، ونتمنى من اهلنا المغتربين نشر هذا الشعار حول العالم بكافة اللغات".

وتابع اشتية: "سيدنا المسيح ونبينا محمد تركا بصمة في مدينة القدس، لنفخر بها من تاريخ ودين يضفي على مدينة القدس هيبتها وتاريخها وتراثها وروح التآخي الإسلامي المسيحي فيها".

واردف رئيس الوزراء: "هذه الارض ارضنا، ونحن الذين اعطيناها اسمها وجوهرها وهويتها، وسنبقى أوفياء لجغرافيا فلسطين وللرواية، فلا يمكن لأحد أن يزور الرواية الإسلامية والمسيحية عن فلسطين".

وقال اشتية: "نحن اكثر شعب متعلم في المنطقة، بين كل 1000 فلسطيني يوجد 27 خريجا جامعيا، نحن ساهمنا في بناء العديد من الدول، وحان الوقت للمغتربين الفلسطينيين بناء بلدهم، فالمسؤولية مشتركة ونحن شركاء في الوطن".

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